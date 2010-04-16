Міжбанк відкриття: Долар 7,9160/7,9260 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9160/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2728/0,2732, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,7090/10,7265. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3530/1,3532 (четвер - 1,3594/1,3596).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250.