Forbes: Мільярдерів у Росії побільшало майже удвічі

За 2009 рік число доларових мільярдерів в Росії майже подвоїлося: 62 проти торішніх 32. Про це повідомляє російське видання журналу Forbes.

Зокрема, найбагатшим росіянином визнаний Володимир Лисин (голова ради директорів найсучаснішого серед великих металургійних комбінатів Росії - НЛМК), його статки оцінили у 15,8 млрд. дол.

При цьому лідер минулого року - президент групи "Онексім" Михайло ПРОХОРОВ - цього року зайняв друге місце (13,4 млрд. дол.).

Третє місце зайняв голова наглядової ради "Альфа-групп" Михайло ФРІДМАН (12,7 млрд дол.). На четвертому місці - голова Думи Чукотського автономного округу Роман АБРАМОВИЧ (11,2 млрд. долл.), гендиректор UC Rusal Олег ДЕРИПАСКА зайняв п'яте місце зі статком 10,7 млрд. дол.

Також сильніше від інших (у абсолютному вираженні) за рік виріс статок у лідера рейтингу Володимира ЛИСИНА - на 10,6 млрд. дол.

Як і раніше, у списку тільки одна жінка - президент ЗАТ "Інтеко" Олена Батурина, чий статок, за оцінкою журналу, збільшилося за рік з 0,9 млрд дол. до 2,9 млрд. дол.

За даними журналу, з помітних росіян, що перестали бути мільярдерами, найвідоміший - Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Forbes -впливовий незалежний діловий журнал у світі. Журнал Forbes (російське видання) видає щомісячно за ліцензією Forbes LLC. видавничий дім "Аксель Шпрингер Раша", російський підрозділ німецького концерну Axel Springer AG.