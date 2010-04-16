Курс долара у банках знизився – 7,88/7,91 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи знизився порівняно з 15 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6% порівняно з 15 квітня і сьогодні складає 10,61 грн./євро, курс продажу - на 0,5% до 10,73 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,67 грн./євро, з продажу - в межах 10,70-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 15 квітня трохи знизився і сьогодні складає 0,2650/0,2723 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2699-0,2740 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,88 грн./дол., продажу - 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,4% відучора і сьогодні складає 10,62/10,73 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,67 грн./євро, з продажу - в межах 10,70-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 15 квітня дещо змінився - 0,2653/0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,89/7,919 грн., євро - 10,70/10,80 грн., рубль - 0,2690/0,2750 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,55/10,82 грн., рубль - 0,2700/0,2800 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,864/7,919 грн., євро - 10,58/10,75 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 16 квітня, такий: гривні до долара США - 7,9258, до євро - 10,734704, до російського рубля - 0,27396.