Міжбанк: до 12:00 котирування склали 7,9230/7,9245 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9160/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9230/7,9245 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2728/0,2732, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2732/0,2733. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 28,9975 (- 0,0310).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3530/1,3532, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7090/10,7265, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,7360/10,7420.