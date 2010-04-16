Fintest Holding Limited збільшила частку в «Кредитпромбанку»

Під час проведення додаткової емісії акцій ПАТ "Кредитпромбанк" на 488,3 млн. грн. кіпрська Fintest Holding Limited збільшила пакет акцій банку, що належить їй, до 82 925 230 шт., що становить 45,12%.

Про це повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, пакет акцій іншого акціонера банку - Homertron Trading Limited (Ірландія) не змінився і складає 45 905 100 шт. акцій, або 24,97%.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кредитпромбанк" створене в 1997 році і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 13,578 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 11,782 млрд. грн., зобов'язання - 12,834 млрд. грн., статутний капітал - 1,35 млрд. грн., власний капітал - 1,223 млрд. грн.

У 2009 році "Кредитпромбанк" збільшив збиток проти показника 2008 року у понад 100 разів - до 307 млн. грн.

За даними НБУ на 1 січня 2010 року, основними акціонерами банку є компанія Homertron Trading Limited (Ірландія) - 34,0038%; громадянин Греції Константинос ПАПУНІДІС, пряма участь - 6,6929%, опосередкована, - 72,5875%, компанія Fintest Holding Limited (Кіпр) - 38,5837%.