Україна та Білорусь перейдуть на свої валюти у торгівлі?

Україна і Білорусь мають намір розглянути можливість використання української гривні і білоруського рубля у проведенні експортно-імпортних операцій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем'єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, про створення спеціальної робочої групи для розгляду такої можливості домовилися під час 18-го засідання міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Згідно з повідомленням, перехід до такого варіанту розрахунку дозволить скоротити втрати підприємств України і Білорусі під час проведення торговельних операцій, розрахунок у яких сьогодні здійснюють в іноземній валюті.