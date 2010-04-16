Стельмах залишиться головою НБУ?

Верховна Рада України відмовилась направити запит Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ про подання щодо звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови правління Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення цього запиту проголосувало лише 96 народних депутатів.

Народні депутати Юрій КАРМАЗІН та Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) просили Президента невідкладно направити до ВР поданням про звільнення В.СТЕЛЬМАХА у зв’язку з закінченням його повноважень. Депутати також вказували, що під час керівництва В.СТЕЛЬМАХА НБУ державі та громадянам було завдано значних збитків через нестабільність національної грошової одиниці, сприяння банківським аферам, ігнорування вимог Цивільного кодексу України, знецінення національної валюти.

Водночас депутати направили запит голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ з проханням попросити Президента внести подання щодо звільнення В.СТЕЛЬМАХА.

Як повідомляв УНІАН, п’ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня. Водночас голова групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що В.СТЕЛЬМАХ не збирається писати заяву про відставку, а передати повноваження, згідно із законом, він може тільки призначеному Верховною Радою за поданням Президента голові, та й то тільки після того як буде проголосована відставка самого нинішнього керівника НБУ.

18 грудня 2009 р. Верховна Рада України відмовилась направити Президентові України запит щодо звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку.