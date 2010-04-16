Рахункову палату України переобрали ще на два роки зовнішнім аудитором Ради Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ).

Як сказано у прес-релізі Рахункової палати, переданому агентству УНІАН, рішення про це прийняли 15 квітня на засіданні Постійної Ради ОБСЄ. За нього проголосували усі 56 членів ОБСЄ.

"Переобрання Рахункової палати свідчить про визнання високого міжнародного авторитету як України в цілому, так і її Найвищого органу фінансового контролю. Виконуючи протягом року повноваження зовнішнього аудитора ОБСЄ, за звітний період Рахункова палата України здійснила аудит діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні і Узбекистані, польовій місії ОБСЄ в Сербії, а також провела щорічний аудит фінансової звітності ОБСЄ", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Рахункова палата України була обрана зовнішнім аудитором ОБСЄ 30 квітня 2009 року на один рік з правом переобрання ще на два роки. Призначення Рахункової палати України стало неординарною подією як для ОБСЄ, так і для України, як члена цієї організації, оскільки уперше в історії ОБСЄ цю високу посаду обійняла інституція, яка представляє країну колишнього СРСР. До цього зовнішній аудит здійснювали Найвищі органами фінансового контролю Швейцарії, Фінляндії, Швеції, Великобританії та Норвегії.