У Європі - транспортний колапс

Цивільні авіарейси скасовані через виверження вулкану в Ісландії у понад десяти країнах Європи. Повітряний простір закрили, зокрема, Великобританія, Австрія, Швеція, Литва, Латвія і Польща. Варшава заявила про можливість перенесення похоронів президента Леха Качиньського, відміняють візити світових лідерів, спортсмени спізнюються на змагання.

Рейси скасовано в Ірландії, Великобританії, Бельгії, Нідерландах, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Литві, на півночі Франції і Німеччини, а також на більшій частині Польщі та Естонії, повідомила європейська Організація контролю за безпекою повітряного руху (Eurocontrol).

За повідомленням прес-служб багатьох авіакомпаній ("Аерофлот", "Трансаеро", British Airways, Air France), скасовані рейси в більшість аеропортів Західної та Північно-західної Європи.

Частина рейсів перервані вже в процесі польоту, у результаті літаки, що вилетіли учора з Москви в Париж і Лондон, столиці країн Скандинавії, посадили в країнах Центральної Європи. Зокрема, директор туроператора DSBV Карен Гончаров заявив в інтерв'ю РІА «Новини», що близько 20 туристів, які повинні були прилетіти в Париж учора, в результаті опинилися у Празі або Римі, де чекають відкриття польотів. Air France надав усім цим туристам місця в готелях і харчування. Якщо польоти не відновлять, туристи добиратимуться до пунктів призначення залізницею.

Як повідомила РІА «Новини» Ольга Волкова, директор департаменту Західної Європи туроператора BSIgroup, лідируючого туроператора у Великобританії, British Airways доки не відмінила свої суботні рейси Москва-Лондон, що певною мірою свідчить про те, що небо над Великобританією буде відкрито. "У разі, якщо рейси будуть скасовані, наші туристи отримають від нас компенсації, які у свою чергу виплатить нам British Airways", - сказала вона. Цю ж інформацію підтвердили в офісі перевізника.

Затримали виліт понад 30 рейсів з Москви в країни Європи, повідомив у п'ятницю РІА «Новини» представник Росавіації. За його словами, на тепер затримано 14 рейсів на виліт з Шереметьєво (вісім рейсів іноземних авіакомпаній і п'ять "Аерофлоту"), 15 рейсів з Домодєдово (14 рейсів іноземних авіакомпаній і один "Трансаеро"), а також кілька рейсів іноземних авіакомпаній з Внуково.

Експерти чекають, що проблеми з авіасполученням в Європі, викликані виверженням вулкану, продовжаться два дні, але усе залежить від того, як рухатиметься хмара. У четвер в Європі було скасовано до 6 тисяч з 21 тисячі авіарейсів.

Росії не загрожує

Водночас, як повідомила РІА «Новини» офіційний представник МНС Росії Ірина Андріанова, хмара вулканічного попелу після виверження вулкану в Ісландії не є небезпечною для населення і території Російської Федерації. За даними територіальних органів МНС Росії, на території Архангельської, Мурманської та Вологодської областей випадань попелу нині не спостерігають, уточнила вона. За її словами, здійснюють постійний моніторинг розвитку ситуації, скасований рейси в країни Європи через закриттям там аеропортів.

Начальник головного центру єдиної системи організації повітряного руху ФДКП "Державної корпорації з організації повітряного руху" О. В. Сенчуков в інтерв'ю РІА «Новини» повідомив, що прогноз появи вулканічного попелу в повітряному просторі РФ не підтвердився.

"Прогноз поширення небезпечних для польоту явищ доводять до усіх екіпажів. Фактично реальної небезпеки для польотів повітряних суден немає", - сказав він. За словами Сенчукова, був єдиний випадок, коли екіпаж фінської авіакомпанії запитав в районному центрі Вологди зміну висоти для обходу хмари пилу. Цю інформацію інші екіпажі не підтвердили. Режим готовності оперативних органів ЄС ОПР в особливих умовах не знімають.

Вулкан Ейяфьятлайокудль, виверження якого почалося у середу, знаходиться на відстані 200 кілометрів на схід від столиці Ісландії Рейк'явіка. Він викинув в атмосферу величезну хмару попелу, що призвело до закриття повітряного простору над значною територією Північної Європи. Згідно з даними експертів, викиди попелу після виверження вулкану небезпечні для турбін авіаційних двигунів, а також можуть викликати проблеми, осідаючи на крилах літаків.

Зараз хмара вулканічного попелу рухається на схід та південний схід Європи.