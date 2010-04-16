Депутат Держдуми пропонує ввести рубль у Криму...

Депутат Держдуми РФ ("Єдина Росія") Віктор ВОДОЛАЦЬКИЙ пропонує вести російський рубль нарівні з українською гривнею як платіжну валюту в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з делегацією групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв`язків з РФ.

"Багато людей - сотні тисяч - приїжджають відпочивати в Крим і мають постійні проблеми з обміном валюти", - сказав депутат. За словами В. ВОДОЛАЦЬКОГО російський рубль міг би мати "хоч би в літній час обіг на території Криму, так само, як і українська гривня".

Він вважає, що необхідно збільшити кількість пропускних пунктів на українсько-російському кордоні, щоб не створювати черги, особливо в курортний сезон, коли багато росіян їдуть на відпочинок в Крим. На його думку, ці незручності призвели до того, що великі потоки туристів з Росії почали їздити в інші країни. За словами В. ВОДОЛАЦЬКОГО, "коли перетинаєш кордон РФ і Білорусі навіть не помічаєш, що в`їхав в іншу державу", а "на території України у нас набагато більше людей мають родинні зв`язки, а також контакти у сфері економіки і туризму".

На його думку, також для прикордонних областей має бути спрощена система навчання дітей в школах і університетах двох країн.