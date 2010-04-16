Міжбанк: долар знову на місці

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9160/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9230/7,9245. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9240/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2728/0,2732, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2732/0,2733. До закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль практично не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,0255 (- 0,0060).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3515/1,3580.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7090/10,7265, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,7360/10,7420. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,7365/10,7420.