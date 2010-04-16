Розглядають питання про продаж 33% акцій «Оранти»

Бізнесмен Микола ЛАГУН, що купив минулого року через ряд компаній 45% акцій Національної акціонерної страхової компанії (НАСК) "Оранта", веде переговори про продаж 33% акцій.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив генеральний директор ДІК Clever Management, а також заступник голови наглядової ради НАСК "Оранта" Сергій СУЛИМОВ.

За його інформацією, на сьогодні переговори про придбання 33% акцій провідного українського страховика ведуть з великою українською бізнес-групою, великим російським страховиком, а також з декількома європейськими інвесторами.

Як повідомляв УНІАН, на загальних зборах 30 жовтня 2009 року акціонери НАСК "Оранта" затвердили результати підписки на акції допемісії на суму 600,093 млн. грн.

Компанії, підконтрольні засновникові банку "Дельта" М. ЛАГУНУ підписалися і повністю оплатили понад 45% акцій НАСК "Оранта" в ході додаткової емісії акцій страховика.

За даними компанії, за підсумками допемісії акцій, структура її акціонерів виглядала так: казахстанський "Банк БТА" - 35,17%, компанії, підконтрольні М. ЛАГУНУ, - 45%, кіпрські компанії Сolorino Trading Limited і Saleta Limited (пов'язують з екс-головою ради директорів АТ "БТА Банк" (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВИМ) - по 5,62%, міноритарні акціонери - близько 8%. Олегу СПІЛЦІ (голова награди НАСК "Оранта") належить 0,27% акцій НАСК "Оранта".

На початок грудня 2009 року основними акціонерами компанії були: АТ "Дочірня організація "БТА Банк" "БТА Секьюрітіс" (Казахстан, м. Алматы) - 4,778493%; "Colorino Trading Limited" (Кіпр) - 5,642165%; "Saleta Limited" (Кіпр) - 5,642066%; АТ "БТА Банк" (Казахстан, м. Алматы) - 30,393820%; "Беквуд Холдингс Лімітед" (Кіпр) - 16,160849%; "Чілвел Лімітед" (Кіпр) - 18,340226%.

У середині січня 2010 року частки кіпрських компаній "Беквуд Холдингс Лмтед" та "Чілвел Лімітед" в капіталі НАСК "Оранта" стали меншими 10%.

Довідка УНІАН. НАСК "Оранта" заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія носила назву "Укрдержстрах".

Загальний збір страхових платежів компанії за підсумками 2009 року склав 715 млн. грн., страхові виплати - 345,4 млн. грн.