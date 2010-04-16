НБУ: пропозиція валюти зростає

За підсумками першої половини квітня на готівковому ринку продовжилося зростання валютної пропозиції, обсяги якої у певні дні перевищували попит на готівкову валюту.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у першій половині квітня на міжбанківському валютному ринку України спостерігалося зниження активності його учасників як в частині операцій з продажу іноземної валюти, так і її купівлі. Незважаючи на це, на міжбанківському ринку зберігалася чиста валютна пропозиція, що давало можливість Нацбанку проводити регулярні інтервенції з купівлі іноземної валюти, поповнюючи при цьому міжнародні резерви.

Згідно з повідомленням, ситуація, що склалася, сприяла мінімізації коливань обмінного курсу гривні : на міжбанківському ринку - у межах від 7,9136 до 7,9234 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями продажу доларів США, - від 7,9072 до 7,9227 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США з початку квітня майже не змінився (7,9258 грн./дол.). Щодо євро і російського рубля, офіційний курс знизився відповідно на 0,47%, до 10,7347 грн./євро, і на 1,51%, до 2,7396 грн./10 рос. рублів.