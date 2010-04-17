Герман: МВФ вимагає удвічі зменшити дефіцит бюджету

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН запевняє, що нова влада не піде на погіршення життя українського населення заради виконання умов Міжнародного валютного фонду.

Про це вона заявила під час ефіру програми "Шустер Live".

Г.ГЕРМАН зауважила, що МВФ ставить дуже жорсткі умови Україні, виконавши які, вона отримає новий кредит. "Під час переговорів ми мали дуже жорсткі умови", - сказала вона. Г.ГЕРМАН зауважила, що МВФ поставив умову вдвічі зменшити дефіцит бюджету - з 12% до 6%. "І ми зробимо це, виконуючи умови Міжнародного валютного фонду, але ми ніколи не підемо на те, щоб виконуючи умови МВФ, ми погіршували життя найменш забезпечених людей", - сказала вона. Г.ГЕРМАН наголосила, що влада шукатиме інші компенсатори та інші важелі для того, аби пересічні громадяни не відчули тих жорстких умов, які ставить МВФ.

Заступник глави Адміністрації Президента зауважила, що на переговорах у Вашингтоні була досягнута домовленість, що найближчі декілька тижнів буде відкрита нова програма МВФ для України, і в Україну надійдуть кредити для того, щоб країна могла відновлювати економіку.