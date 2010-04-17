Збалансований бюджет можна прийняти лише до 15 травня

Збалансований Державний бюджет на 2010 рік можна прийняти лише до 15 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат України від фракції НУ-НС, член бюджетного комітету Верховної Ради України Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

За його словами, за мінімальними підрахунками тільки за 2 тижні уряд зможе презентувати проект держбюджету у Верховній Раді.

«Власне, мінімальний час, коли б не було просто так - “прийняти аби прийняти”, - це мінімально 2 тижні. Через це можливості прийняти бюджет адекватний із розрахунками із опрацюванням - не раніше 15 травня», - сказав народний депутат.

Разом з тим він припускає, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН «може протиснути» прийняття держбюджету.

«Але прийняти адекватний бюджет до 1 травня неможливо», - переконаний П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.