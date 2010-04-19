Міжбанк: долар сьогодні торгується на тому ж рівні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9150/7,9275 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2712/0,2717 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,6500/10,6710 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3457/1,3459 дол./євро (п`ятниця, 16 квітня, - 1,3530/1,3532 дол./євро).

У п`ятницю, 16 квітня Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250 грн./дол.