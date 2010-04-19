Від сьогодні, 19 квітня 2010 р., Національний банк України (НБУ) відновив розміщення своїх депозитних сертифікатів терміном на 60 днів.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Сертифікати розміщуватимуть під 9% річних.

Останній раз сертифікати з такою терміновістю НБУ розміщував на початку жовтня 2009 року під 8% річних.

Як повідомляли, Національний банк України для стерилізації надлишкової ліквідності комерційних банків пропонує до розміщення свої депозитні сертифікати.

У березні НБУ провів операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 23,4 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування склав 460,2 млн. грн. (з початку року - відповідно до 56,3 млрд. грн. і 3,4 млрд. грн.).