«Удар» влади по тіньовій економіці: рух готівки обмежать?

Державна податкова адміністрація ініціює введення обмеження обороту готівкових коштів в Україні для суб'єктів господарювання. Як наголосив заступник голови ДПАУ Сергій Лекарь, "готівковий оборот коштів - проблема номер один. Необхідно обмежити видачу готівкових коштів без підстав, на перше бажання. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть розраховуватися в безготівковій формі". При цьому податківець підкреслює, що нововведення не стосуватиметься фізичних осіб.

Це питання ДПАУ має намір піднімати на законодавчому рівні, а також звертатися з пропозиціями в Національний банк.

"Новим" кулаком по старій "тіні"

Логіка цієї ідеї цілком зрозуміла. У результаті кризи частка готівки істотно зросла. Якщо до кризи в загальній грошовій масі вона складала 26,4% (березень 2008 року), то до кінця нинішнього березня - 31,38%.

Згідно з даними НБУ, у готівковому секторі задіяно близько 155 млрд. грн., а з урахуванням "гуляючого" долара - понад 500 млрд. грн., які знаходяться поза банківською системою, якщо виключити розрахунки населення, то вони просто забезпечують функціонування "тіньової" економіки. Цей показник фактично більший від грошової маси, яка обертається у банківському секторі України.

Мета ініціативи зрозуміла - шляхом скорочення обороту готівки скоротити обсяги "тіньової економіки". Досить складно сказати, чи мети досягнуть. Як показало життя, в Україні усі війни з "тінню" завершувалися саме її перемогою. Але спроба заслуговує на увагу.

Трохи історії. У 90-х минулого століття і на початку нового століття перелік операцій з живими грошима для юридичних осіб був істотно обмежений. У той час отримати готівку можна було на виплату заробітної плати, купівлю сільгосппродукції (тільки у фермерів), на викуп цінних паперів, ну і ще за деякими позиціями. Між тим, це не перешкодило тому, що у 2000-2002 роках частка готівки в грошовій масі складала більше 40%. Бізнес завжди знаходив способи обійти заборону і конвертувати безготівкові кошти в готівку.

Як не дивно, але ситуація стала змінюватися, коли зняли більшість заборон у цій сфері. Незважаючи на бурхливу діяльність приватних підприємців, що працюють на єдиному податку, загальна сума готівки в обороті росла, але в загальному обсязі грошової маси - скорочувалася.

Українська "тіньова" економіка не має нічого спільного зі світовою (на жаль, і там не без неї), де велика частина готівки використовується для фінансування торгівлі наркотиками і зброєю. У вітчизняному виконанні "тіньова економіка" - логічне продовження офіційної, яка через беззаконня чинного податкового законодавства не може офіційно працювати. Тому, як тільки фіскальний тиск знизиться, готівка самостійно перетече в безготівку.

Боротьба податкової з готівковим оборотом, судячи з усього, йде в одному потоці із заявленою боротьбою ДПАУ із зарплатами "у конвертах". Адже абсолютно логічний взаємозв'язок - велика кількість готівки на ринку підтримується тим фактом, що ще дуже багато найнятих робітників в різних сферах отримують чесно запрацьоване "з рук в руки", оминувши такі неприємні слова, як податкові і інші відрахування та тому подібне. А про те, що з початком кризи обсяг глибоко "законвертованих" зарплат істотно збільшився, ЗМІ неодноразово писали. Враховуючи це, можливо, владі варто замислитися і про можливість разової "податкової амністії капіталів", щоб підприємці, які закопалися в "чорний нал" могли небоязко легалізувати ці гроші.

Рішення ще не прийнято, але хочеться узяти участь в обговоренні, внести пропозицію. Якщо дійсно дуже хочеться урізати "тіньову" економіку, то варто було б також не обмежувати обіг готівки, а скоротити кількість співробітників ДПАУ, які зайняті безглуздими перевірками підприємців. І тоді бізнес сам усе розставить на свої місця.

Закордон нам показує...

За рівнем частки готівки у грошовій масі модель України близька до російської, хоча там обсяг дещо більший. Менше готівки в обороті у Білорусії та Казахстані, але в цілому показники близькі до позначки у 30%.

Мало готівки в обороті у Німеччині (не перевищує 7%), Франції, Польщі та Чехії. Багато в чому це пов'язано зі специфікою фінансової моделі цих країн. Наприклад, у Німеччині будь-який підприємець може зняти готівку без яких-небудь обмежень зі свого розрахункового рахунку. Але при цьому, якщо він захоче внести готівкою на рахунок більше 5 тис. євро, то йому треба чітко пояснити фінмоніторингу джерело отримання коштів. Таке правило поширюється і на виручку, отриману в роздрібній мережі, яка, до речі, максимально відмовляється від готівкових розрахунків. Частка використання платіжних карт при купівлі товарів у німецьких супермаркетах доходить до 80% обороту продажів. Тому в країні подейкують про повну відмову від готівки таі заміну її "електронними грошима". Але поки що процес на стадії дискусії.

В Україні теж використання "живих" грошей у розрахунках в торговельних мережах знижується. Але наздогнати Німеччину у цьому процесі ми зможемо не раніше, ніж через двадцать-тридцать років.

І головне. Обмежувати обіг готівки в Україні можна і треба, тільки незрозуміло, як це допоможе вітчизняній економіці стати на одну сходинку з європейською.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (УНІАН)