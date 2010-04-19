У 2009 році Бойко заробив 245 тис. грн.

"Урядовий кур'єр" публікує інформацію про прибутки міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА і членів його сім'ї за 2009 рік.

Згідно з декларацією про прибутки, загальна сума сукупного доходу міністра палива і енергетики в 2009 році складає 245 тис. 439,40 грн., у тому числі заробітна плата - 210 тис. 100,40 грн., матеріальна допомога - 35 тис. 339,00 грн.

На утримання майна сплачено 31 тис. 529,11 грн., за договорами найму (оренда) - 5 грн.

У приватній власності міністра - земельна ділянка площею 1952 кв. м, житловий будинок загальною площею 30 кв. м, квартира загальною площею 113 кв. м і гараж загальною площею 20 к в . м .

Транспортні засоби у приватній власності міністра: легковий автомобіль ВАЗ 2101, з об'ємом двигуна 1 300 куб. см і автомобіль Mersedes - Benz з об'ємом двигуна 5 000 куб. см

Сукупний дохід членів сім'ї міністра складає 3 млн. 872 тис. 729,94 грн.

На утримання майна члени сім'ї міністра витратили 159 тис. 642,33 грн.

У приватній власності членів сім'ї міністра земельні ділянки загальною площею 16 тис. 600 кв. м, житловий будинок загальною площею 444,8 кв. м, квартира загальною площею 476,30 кв. м, гараж загальною площею 34,6 к в . м .

Також у приватній власності членів сім'ї міністра автомобіль Nіssan Mіcra об'ємом двигуна 1 300 куб см.

Номінальна вартість придбаних цінних паперів у членів сім'ї міністра - 8 тис. 871,90 грн., розмір внесків (паїв) до статутних (пайові) фондів підприємств, установ, організацій - 273 тис. 100 грн., сума грошових коштів на рахунках в банках та інших фінансово-кредитних установах - 14 млн. 592 тис. 064,22 грн.