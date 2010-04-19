Курс долара у банках дещо зріс

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився порівняно з 18 квітня, повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол. Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 18 квітня і сьогодні складає 10,59 грн./євро, курс продажу - на 0,5% до 10,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,54-10,62 грн./євро, з продажу - в межах 10,65-10,78 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 18 квітня майже не змінився і сьогодні складає 0,2652/0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2690 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль. Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,89 грн./дол., продажі - 7,92 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% відучора і сьогодні складає 10,59 грн./євро, продажу - на 0,4% - до 10,69 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,54-10,62 грн./євро, з продажу - в межах 10,65-10,78 грн./євро.Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 18 квітня не змінився - 0,2655/0,2729 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2690 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва: "Укргазбанк": долар США - 7,863/7,917 грн., євро - 10,60/10,75 грн., рубль - 0,2690/0,2750 грн. "Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,87/7,93 грн., євро - 10,55/10,85 грн., рубль - 0,2700/0,2800 грн. "Приватбанк": долар США - 7,864/7,919 грн., євро - 10,51/10,66 грн., рубль - 0,2660/0,2720 грн. Офіційний курс НБУ на сьогодні, 19 квітня, такий: гривні до долара США - 7,9258, до євро - 10,72757, до російського рубля - 0,273.