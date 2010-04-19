Міжбанк закрився на рівні 7,9240/7,9255 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9160/7,9260 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9230/7,9245 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9240/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України оголосив про придбання доларів за курсом 7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2712/0,2717 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2714/0,2715 грн./рубль. На час закриття ціни впали до 0,2705/0,2706 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль виріс і становить 29,2575 рубля за долар (+0,2350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3420/1,3495 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6500/10,6710 грн./євро, на 12:00 ціни становили 10,6515/10,6620 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз – 10,6405/10,6465 грн./євро.