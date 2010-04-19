НБУ монетизував 89% ОВДП, випущених для докапіталізації банків

Національний банк України станом на 1 квітня 2010 року з 43,484 млрд. грн. облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які було випущено впродовж 2008, 2009 років і січня-березня 2010 року для докапіталізації комерційних банків, монетизував 89% (38,755 млрд. грн.). Це випливає з даних, обнародуваних на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, для вищезгаданих цілей було випущено ОВДП: у 2008 році на 13,770 млрд. грн. (монетизовано на 2 млрд. грн.), у 2009 році – 23,324 млрд. грн. (29,342 млрд. грн.), у січні-березні 2010 року – 6,39 млрд. грн. (7,413 млрд. грн.).

Доходність таких паперів у 2008 році становила 9,74%, у 2009 і 2010 рр. – 9,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, за цей період уряд України за рахунок випуску ОВДП здійснював збільшення статутних капіталів "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", які на 100% належать державі. Крім того, за участю уряду шляхом внесення до статутного капіталу ОВДП було докапіталізовано три недержавні банки: банк «Київ», «Укргазбанк» і «Родовід Банк».