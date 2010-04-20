Євро продовжує зниження щодо долара

Курс євро у вівторок продовжує знижуватися щодо долара.

Інвестори побоюються, що Греції будуть потрібні додаткові кошти для подолання фінансової кризи, і це підриває довіру до активів, номінованих у євро, повідомляє агентство Bloomberg.

У парі з єною, однак, євро дорожчає, оскільки очікування нових даних про відновлення світової економіки сприяє збільшенню попиту на більш ризиковані активи.

Президент Бундесбанку Аксель Вебер заявив в понеділок, виступаючи в німецькому парламенті, що Греції може знадобитися більше грошей, ніж обіцяні їй Євросоюзом 30 млрд. євро.

У середу представники ЄС, Міжнародного валютного фонду і Європейського центрального банку почнуть консультації по умови надання фінансової допомоги Греції, якої необхідно залучити близько 12 млрд. євро для погашення заборгованості у травні.

Євро до 9:31 у вівторок подешевшав до 1,3471 долара за євро у порівнянні з 1,3489 долара за євро за підсумками торгів у Нью-Йорку в понеділок.

Курс євро до японської нацвалюти знизився до цього часу до 124,77 єни за євро проти 124,64 єни за євро напередодні.

Вартість долара до єни піднялася до 92,59 єни за долар у порівнянні з 92,40 єни за долар ввечері у Нью-Йорку в понеділок.