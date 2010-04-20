В Україні зберігається 6% світого обсягу готівкових доларів

В Україні знаходиться близько 6% світового обсягу готівкової доларової маси.

Про це сказав президент "Універсальної інвестиційної групи" Віталій Антонов, повідомляє агентство Українська правда.

"Обсяг готівкової доларової маси в Україні має значний потенціал і його потрібно задіяти в економіку", - зазначив він.

Крім цього Антонов підкреслив, що зараз банки роблять занадто невигідні пропозиції за кредитуванням.

"Але, за нашими оцінками, через три-чотири місяці кредитні ставки мають знизитися. Позитивним змінам також сприятимуть транші від МВФ", - сподівається інвестор.

А через рік-півтора він очікує відродження іпотеки в Україні.

"Це дасть новий поштовх для масштабного відновлення житлового будівництва" - сказав він.

Антонов також додав, що нині у банках спостерігається надлишок ліквідності.

"Банкам треба буде ці надлишки інвестувати в дохідні активи. За даними аналітиків, торік в Україну через різні платіжні системи було введено на 16% валюти більше, ніж 2008 року, близько 3 млрд. дол.", - заявив Антонов.

Як відомо, у холдинг "Універсальна інвестиційна група" входить концерн "Галнафтогаз", страхова компанія "Універсальна" і концерн "Хлібпром".