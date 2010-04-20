Банк Японії має таргетувати інфляцію на рівні до 2%

Центральний банк і уряд Японії мають виробити спільну програму, яка допоможе підвищити інфляцію і утримувати її на рівні до 2%, вважає міністр фінансів Японії Наото Кан.

"Думаю, що таргетування інфляції є привабливим варіантом, - цитує виступ глави японського Мінфіну в парламенті агентство Bloomberg. - Ми можемо поставити перед собою мету в 1% або навіть трохи вище - 2% і працювати разом з Банком Японії, поки не досягнемо цієї мети".

За словами Кана, ЦБ і уряд Японії дотримуються схожих поглядів на інфляцію: Банк Японії вважає зростання споживчих цін стабільним, якщо його темпи не перевищують 2% і в середньому складають близько 1%.

І Кан, і глава Банку Японії Масаакі Сіракава відзначили у вівторок, що поки не можуть з точністю прогнозувати, коли ціни в Японії знову почнуть підвищуватися.

Сіракава висловив бажання подолати дефляцію якнайскоріше, для чого ЦБ поки не посилюватиме кредитно-грошову політику, незважаючи на ослаблення рецесійних тенденцій в економіці Японії.

Споживчі ціни без врахування свіжих продуктів харчування скоротилися в лютому на 1,2% в порівнянні з тим же місяцем 2009 року. Падіння цін триває 12-й місяць поспіль і, як очікується, триватиме до кінця фінансового року, що завершується в березні 2012 року. За прогнозом ЦБ, зниження базових цін складе у фінансовому році, який закінчиться 31 березня 2011 року, 0,5%, в наступному фінроці - 0,2%.