Курс долара в банках незмінний – 7,89/7,92 грн.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 19 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках сьогодні також без змін - 10,59/10,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,55-10,63 грн./євро, з продажу - в межах 10,65-10,80 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 19 квітня дещо знизився і сьогодні складає 0,2648/0,2719 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,89 грн./дол., продажу - 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також не змінився відучора і сьогодні складає 10,59/10,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,48-10,63 грн./євро, з продажу - в межах 10,65-10,80 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 19 квітня дещо змінився - 0,2653/0,2720 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2690 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,88/7,915 грн., євро - 10,55/10,70 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,87/7,93 грн., євро - 10,45/10,80 грн., рубль - 0,2700/0,2800 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,862/7,915 грн., євро - 10,53/10,65 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 квітня: гривні до долара США - 7,9259, до євро - 10,646069, до російського рубля - 0,27146.