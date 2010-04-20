Інфляція в Росії уповільнилася до 6,3% на середину квітня

Інфляція в РФ в річному розрахунку сповільнилася до 6,3% на середину квітня з 6,5% на кінець березня, повідомив у вівторок журналістам голова ЦБ РФ Сергій Ігнатьєв, повідомляє РІА «Новини».

"У нас 6,3% на середину квітня", - сказав Ігнатьєв.

Раніше Ігнатьєв не виключав прискорення темпів інфляції у 2010 році до 7% в річному розрахунку.

У цьому році влада розраховує на істотне уповільнення інфляційних процесів - згідно з офіційним прогнозом, зростання споживчих цін не повинне перевищити 7,5%.

За даними Росстату, темпи зростання споживчих цін в Росії з 6 до 12 квітня зберігалися на рівні 0,1% четвертий тиждень поспіль, від початку року до 12 квітня інфляція склала 3,3%.