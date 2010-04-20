Банк Індії підвищив ключову ставку до 3,75%

Резервний банк Індії, що виконує в країні функції ЦБ, підняв ставку по угодах зворотного РЕПО на чверть процентного пункту - з 3,5% до 3,75%. Таким чином індійська монетарна влада намагається приборкати високу інфляцію, що загрожує розвитку економіки, повідомляє РБК.

Одночасно індійський ЦБ підняв ставку по угодах РЕПО з 5% до 5,25%, а рівень обов'язкових резервів для банків країни - з 5,75% до 6%.

Індійська економіка - третя за величиною в Азії - швидше за інші економіки регіону вибирається з кризи. Експорт і промислове виробництво ростуть високими темпами, так само як і ВВП країни. Проте, зараз головним болем для влади є інфляція. За підсумками березня вона склала 9,9% - це хоч і менше від прогнозованого, але все одно дуже високий показник.