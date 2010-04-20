Міжбанк: до 12:00 долар торгується на рівні 7,9230/7,9255 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9175/7,9260 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9230/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2718/0,2721 грн./рубель, до 12:00 ціни піднялися до 0,2721/0,2722 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 29,1155 рублів за долар (- 0,1425).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3476/1,3478 дол./євро, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6685/10,6840 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6885/10,6960 грн./євро.