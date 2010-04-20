Рецесія в економіці Росії закінчилася

Російська економіка вийшла з рецесії і почала відновлюватися, заявив прем'єр-міністр РФ Володимир Путін, виступаючи в Держдумі зі звітом уряду про роботу в 2009 році, повідомляє РІА «Новини».

"Починаючи з липня минулого року російська економіка усе більш упевнено демонструє ознаки відновлення", - сказав Путін.

"Рецесія в нашій економіці закінчилася. Більше того, у нас дуже хороші стартові умови для подальшого руху вперед. Це не означає, що криза закінчилася, але рецесія закінчилася", - підкреслив прем'єр.