Золото подорожчало

Золото росте в ціні на торгах у вівторок на тлі зниження курсу долара до світових валют, проте, аналітики кажуть, що на ринок все ще чинить значний вплив ситуація навколо звинувачень проти американського інвестбанку Goldman Sachs Group Inc., повідомляє агентство Bloomberg.

Під час торгів на Нью-йоркській товарній біржі червневий ф'ючерс на золото подорожчав на 0,5% - до 1141,4 долара за тройську унцію. Водночас раніше у ході торгів в Азії спотова ціна на золото коливалася як у бік зниження, так і у бік росту в межах 0,2% - біля позначки 1136,50 долара за унцію.

Підтримав ринок золота у вівторок слабкий долар.

Долар у вівторок подорожчав до євро до 1,3484 долара за євро проти 1,3488 долара за євро на тлі побоювань, що тривала криза у сфері авіаперевезень в Європі може зашкодити відновленню світової економіки. Проте, в цілому курс долара до кошика шести валют країн - основних торговельних партнерів США знизився на 0,1% - до 80,92 пункту.