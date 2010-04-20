Банки України кредитують уряд

Близько половини облігацій держпозики, розміщених Мінфіном в березні, викупили банки з першої десятки. Провідними кредиторами Кабміну стали "Аваль" і «Укрсиббанк», повідомляє в ексклюзивному матеріалі портал «Дело».

У розпорядженні "Дела" опинилися свіжі дані фінзвітності першої десятки українських банків за розміром активів. Згідно з ними, найбільші фінустанови країни минулого місяця активно інвестували кошти в держоблігації. Сукупний чистий приріст портфелів ОВДП п'яти з топ- 10 банків склав 3,6 млрд. грн. (без урахування «Укрексімбанку»).

Якщо врахувати, що через випуск ОВДП Міністерство фінансів залучило в березні до держбюджету 8,6 млрд. грн., банки можна назвати основними фінансовими донорами бюджетного дефіциту.

Провідними покупцями ОВДП минулого місяця виступили «Райффайзен Банк Аваль», портфель держпаперів якого виріс на 1,4 млрд. грн., «Укрсиббанк» (1,1 млрд. грн.), «Укрсоцбанк» (0,5 млрд. грн.) та «ОТП Банк» (0,4 млрд. грн.).

Більше від інших за цим показником досяг успіху «Укрексімбанк» (на 2,1 млрд. грн.). Але зростання портфеля держпаперів цієї фінустанови, швидше за все, пов'язане із збільшенням його статутного капіталу у формі ОВДП на 4,6 млрд. грн., яке відбулося минулого місяця, після чого частина ОВДП була монетизована.

Банкіри свою велику любов до ОВДП пояснюють просто: на ринку зараз існує надлишкова ліквідність, а найпривабливіший інструмент для розміщення цих коштів - держоблігації. "Надлишкову ліквідність відчувають багато банків, а кредитування ще не зовсім поновилося, відтак держпапери виявилися хорошим інструментом для інвестування", - пояснює директор казначейства «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Кравченко.

З ним солідарний голова правління «ОТП Банку» Дмитро Зінков. "Поки не будуть розгорнуті усі програми кредитування, вклади в ОВДП буде улюбленим інструментом банків", - говорить він.

Підвищений попит на ОВДП, продиктований зниженням політичних ризиків і надлишком вільних грошей, спровокував зниження прибутковості держоблігацій. Якщо у січні-лютому середня прибутковість ОВДП складала 22-23%, то вже у березні цей показник знизився до 13,5%.

1,6 млрд. грн. вклали нерезиденти

Окрім українських банків, підвищену зацікавленість до ОВДП виявляли іноземні інвестори. Правда, вони були не основними покупцями паперів. "За даними НБУ, у чистому вигляді приріст вкладень нерезидентів в березні склав 1,6 млрд. грн., а усього в березні було розміщено 8,6 млрд. грн."., - каже начальник аналітичного управління компанії "Інвестиційний капітал" Олександр Вальчишен. За словами начальника відділу аналізу фінансових ринків «ИНГ Банку Україна» Олександра Печерицина, Нацбанк при наданні цієї інформації враховує кінцевих власників ОВДП. "Тому, швидше за все, це (1,6 млрд. грн. - "Дело") реальні цифри", - вважає він.

Прибутковість рости не буде

Банкіри чекають стабілізації прибутковості по держпаперах і не сподіваються на збільшення ставок. "Оскільки Мінфін зараз готує приватне і публічне розміщення єврооблігацій, то в найближчій перспективі у них не буде необхідності брати дуже дорогі гроші. Тому Мінфін навряд чи далі підвищуватиме прибутковість ОВДП", - вважає Кравченко. Проте, це не відлякає ані банкірів, ані нерезидентів.