Путін: Рецесія в російській економіці закінчилася

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що російська економіка вийшла з рецесії і почала відновлюватися.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив, виступаючи з доповіддю в Державній думі.

«Рецесія в нашій економіці закінчилася. Більш того, у нас дуже хороші стартові умови для подальшого руху вперед. Це не означає, що криза закінчилася, але рецесія дійсно наказала довго жити», - сказав В.Путін.

За його словами, починаючи з липня минулого року, російська економіка все більш упевнено демонструє ознаки відновлення. За офіційним прогнозом, в 2010 році ВВП повинен збільшитися на 3,1%, проте є велика вірогідність, що темпи зростання будуть вищі, додав прем`єр РФ.

«Попередні підсумки першого кварталу 2010 року вселяють оптимізм. Зростання промислового виробництва в першому кварталі склало 5,8%, а реальні доходи громадян країни виросли на 7,4%», - повідомив він.

За словами В.Путіна, ключові галузі реального сектора, фінансова система виходять з періоду глобальних випробувань в хорошій формі.

Він відзначив, що Росія має позитивний торговий баланс і найнижчу за останні декілька років інфляцію.