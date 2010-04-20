Банк «Хрещатик» збільшить СК на 200 млн. грн.

Банк «Хрещатик» впродовж 2010 року має намір збільшити статутний капітал на 200 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Як уточнили УНІАН в прес-службі, збільшення статутного капіталу відбуватиметься шляхом додаткового випуску акцій. Питання терміну розміщення та інших параметрів додаткової емісії будуть розглянуті на найближчих зборах акціонерів, час проведення якого поки не визначений.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстроване в травні 1993 року і на сьогоднішній день входить до групи крупних банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку складали 6,426 млрд. грн., зобов`язання – 5,769 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,08 млрд. грн., власний капітал – 657,317 млн. грн., статутний капітал – 617,76 млн. грн.

Чистий збиток банку «Хрещатик» в 2009 році склав 86 млн. грн. проти 72 млн. грн. прибутку в 2008 році.

За даними банку, на 1 січня 2010 року його акціонерами були: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,678%, Головне фінансове управління виконавського органу Київської міської ради, пряма участь – 23,7037%.

За даними агентства Fitch, до 58% акцій банку побічно контролює Київська інвестиційна група.