Держпрограма розвитку: замість бюджету - тези

Замість обіцяного законопроекту про держбюджет на 2010 рік уряд минулого тижня подав на розгляд до парламенту Державну програму економічного і соціального розвитку на поточний рік, яку депутати прийняли в першому читанні. Всупереч певним надіям, даний документ так і не продемонстрував, які пріоритети у нинішнього уряду. Програма виявилася переліком стандартних тез, не завжди узгоджених одна з одною...

Поспішиш - людей насмішиш...

Кабінету міністрів поки не вдається ввести бюджетний процес в законне русло. Усупереч вимогам законодавства, він все ще не затвердив бюджетну декларацію на 2011 рік і не подав до парламенту бюджетну резолюцію. Очевидно, ці документи зараз далеко на другому плані, оскільки немає ні резолюції, ні бюджету на цей рік – «заважають» газові питання. Минулого тижня, не зважаючи на свої обіцянки, уряд так і не передав у Верховну Раду проект основного фінансового розпису, проте вніс Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Згідно з чинним законодавством, обидва документи повинні подаватися у Верховну Раду одночасно. Але Кабмін почав з програми, очевидно, вирішив таким чином зайняти публіку до того моменту, поки не буде підготовлений проект держбюджету-2010. До речі, законодавство також вимагає, щоб держпрограма була не тільки узгоджена з бюджетом, але і кореспондувалася з програмою діяльності Кабміну, а також включала основні положення послання до народу і ВР Президента. Уряд явно поспішив з "вкиданням" програми, оскільки решта всіх документів зараз тільки на стадії формування.

Як і очікувалося, держпрограма була підтримана коаліцією і прийнята в першому читанні. Документ складається з трьох блоків. Перший включає аналіз поточного стану реального сектору економіки, фінансів, соціальної і банківської сфер та ін. Другий блок присвячений першочерговим крокам щодо стабілізації соціально-економічної ситуації, третій – реформам, які передбачається провести.

Позначки "відмінностей"

В аналізі поточного стану економіки нинішній уряд, як і попередній, не зміг бути об`єктивним. Спад в першій половині 2009 року він списав на некомпетентні дії Кабміну Тимошенко, а стійке відновлення в другій половині року – на вдалий збіг обставин, перш за все, поліпшення умов зовнішньої торгівлі.

Прогноз на поточний рік уряд сформував на основі дуже помірних показників. Згідно з документом, цього року очікується зростання реального ВВП на рівні 3,7%, номінальний ВВП, згідно з прогнозами, складатиме 1 трильйон 83,1 мільярда гривень. Зростання обсягу виробництва продукції в промисловості передбачається на рівні 5,3%. Інфляція в 2010 році в середньому проти попереднього року прогнозується на рівні 12,2%. Очікується, що прямі іноземні інвестиції в економіку України складуть 5 мільярдів доларів.

Суперечності в подробицях

У частині оперативних антикризових заходів уряд виділив три ключові пріоритети: оздоровлення сектору державних фінансів і банківської системи, стимулювання залучення інвестицій. У рамках кожного з них уряд виписав практично всі економічні ініціативи, які зараз на слуху. Серед них варто виділити зниження ПДВ і податку на прибуток, введення податків на розкіш, відновлення приватизації крупних підприємств.

Ряд пропозицій суперечать одна одній, а тому апріорі є нереальними. Наприклад, одночасне зниження податків на доходи і споживання неможливе в принципі. Традиційно країни вибирають в пріоритети або оподаткування споживання, або оподаткування доходів. Оскільки уряд хоче простимулювати розвиток бізнесу, то зниження ставки ПДВ до 17% виглядає не зовсім адекватно.

Варто відзначити, що більшість з подібних ініціатив носять, скоріше, стратегічний характер, і навряд чи можуть бути реалізовані в оперативному режимі. У той же час, ті пріоритети, які вказані як довгострокові, містять дуже мало корисної інформації про політику уряду в поточному році.

Наприклад, в рамках бюджетно-податкової політики виділені наступні завдання:

організація і оптимізація бюджетного процесу;

оптимізація рівня і структури державного боргу;

оптимізація рівня податкового навантаження і підвищення ефективності адміністрування податків;

підвищення рівня капітальних витрат в консолідованому бюджеті.

Подібний виклад завдань бюджетний-податкової політики на поточний рік свідчить або про повну відсутність їх розуміння, або про те, що даний документ є відпискою для громадськості. Що вже й не мріє побачити бюджет. Як-не-як, квітень закінчується, вже треба над проектом бюджету-2011 замислюватися, а про бюджет-2010 відомо тільки з чуток.

У цілому, Державна програма економічного і соціального розвитку на 2010 рік нагадує зведення всім відомих тез, необхідність реалізації яких не викликає сумніву. Куди важливіше питання – механізми реалізації поставлених завдань – не зважаючи на те, що держпрограма є вельми об`ємною, так і не був виписаний. У даному контексті викликає побоювання, що відомства, які не в силах чітко сформулювати, що і як вони збираються реформувати, зможуть у принципі це зробити... І хоча зараз Держпрограма на стадії проекту, навряд чи вона зазнає істотних якісних змін до моменту остаточного ухвалення.

Віталій Кравченко (для УНІАН)