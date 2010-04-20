Зобов'язання уряду за внутрішнім боргом у квітні - 6 млрд грн.

Зобов`язання уряду по виплатах за внутрішнім боргом становлять у квітні 6 млрд. грн., у травні – 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками УСПП.

Він зазначив, що такі великі обсяги виплат пояснюються непрофесійною роботою минулого уряду.

“Я згадую свої роки роботи міністром фінансів, ми за внутрішніми боргами віддавали, в кращому разі, 1,5-2 млрд. на рік, підкреслюю, на рік. А ми в одному квітні повинні віддати шість, у травні – п`ять (млрд. грн.). Ось попередній уряд думав про те, що це бомба під фінансову стабільність... Цю міну попередній уряд закладав під наш. Вони знали, що вони підуть. І тому так безвідповідально ставилися до формування своїх фінансових зобов`язань”, – сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що в квітні Пенсійному фонду потрібно надати безповоротну позику в розмірі 4 млрд. грн. «Скільки це виходить – шість і чотири – десять (млрд. грн.), і це крім інших витрат бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що надходження в квітні від держмитниці становили 4,5 млрд., від податкової – близько 2 млрд. грн.

Разом із цим, М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд справиться зі складною ситуацією по виплатах внутрішнього боргу. Його впевненість, зазначив він, заснована на тому, що митниці й податковій службі вдасться провести успішну боротьбу з корупцією.