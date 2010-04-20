Бюджет Киева по доходам в 2009 р. виконано на 68%

Київська міська державна адміністрація подала в міськраду звіти про виконання бюджету Києва й Програми соціально-економічного розвитку столиці в 2009 р. Про це повідомляється на персональному сайті Київського міського голови та голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«До загального фонду столичної казни надійшло 12 млрд. 981 млн. 388 тис. грн. - 68,2% річного плану. При цьому половина доходів столиці дісталася державі. Зазначимо, що план по доходах загального фонду бюджету Києва в 2009 р. становив 19 млрд. 024 млн. 288,4 тис. грн., у т.ч. субвенції з держбюджету - 1 млрд. 019 млн. 531,9 тис. грн., дотації - 72 млн. 999 тис. грн.», - інформує сайт.

Згідно з оприлюдненими даними, основним джерелом наповнення столичного бюджету минулого року були податки, що забезпечили 97,7% доходів загального фонду - 11 млрд. 637 млн. 320,9 тис. грн. (81,9% річного плану). Найістотніші надходження забезпечував податок на доходи фізосіб: у 2009 р. за цією статтею до бюджету столиці надійшло 9 млрд. 381 млн. 424,1 тис. грн. (85,8% затвердженого на рік плану).

На другому місці за надходженнями - доходи від плати за землю. За цією статтею загальний фонд поповнився на 1 млрд. 743 млн. 149,8 тис. грн., що становило 14,6% річного плану надходжень до загального фонду бюджету.

«У 2008 р., коли столичний бюджет становив 25 млрд. грн., до бюджету держави було перераховано 4,5 млрд. грн., а в 2009 р. при бюджеті Києва в 15 млрд. грн. держава отримала 7,5 млрд. грн. Тому на низку програм із розвитку міста та будівництва важливих інфраструктурних об`єктів грошей у 2009 році катастрофічно не вистачало», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у своєму коментарі.

Він сказав, що дуже розраховує на підтримку уряду при формуванні бюджету міста на 2010 рік.

«Ми й так втратили багато можливостей через відсутність фінансового плану. Зараз для нас дуже важливо, щоб вилучення коштів із міського бюджету в державний були менші, ніж у 2009 році», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.