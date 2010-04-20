Презентація бюджету Києва на 2010 рік запланована на 14 травня

Презентація бюджету Києва на поточний рік запланована на 14 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, рішення попередньо запланувати на 14 травня презентацію бюджету і програми соціально-економічного розвитку Києва на 2010 рік було ухвалене на президії Київської міськради.

Так звану «бюджетну сесію» Київрада планується провести 27 травня 2010 року.

Минулорічний бюджет був ухвалений 6 березня 2009 року.