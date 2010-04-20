Презентація бюджету Києва на 2010 рік запланована на 14 травня
19:10, 20 квітня 2010Фінанси
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Заявляє фракція БЮТ
Презентація бюджету Києва на поточний рік запланована на 14 травня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, рішення попередньо запланувати на 14 травня презентацію бюджету і програми соціально-економічного розвитку Києва на 2010 рік було ухвалене на президії Київської міськради.
Так звану «бюджетну сесію» Київрада планується провести 27 травня 2010 року.
Минулорічний бюджет був ухвалений 6 березня 2009 року.
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