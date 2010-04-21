Тігіпко: Зростання ВВП у І кварталі становило 5%

Зростання ВВП в Україні у першому кварталі 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року становило 5%, у березні 2010 р. порівняно з лютим - 6,8%.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він також повідомив, що у першому кварталі зростання промвиробництва порівняно з аналогічним періодом 2009 року становило 10%.

"Це добрий початок. Ми бачимо, що економіка починає потихеньку рости", - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше С. ТІГІПКО заявив, що зростання ВВП в Україні у першому кварталі 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року становило 5%, а у березні 2010 р. порівняно з лютим - 6,8%.

24 березня Кабмін затвердив розмір прогнозних макропоказників соціально-економічного розвитку України в 2010-му році, згідно з яким зростання ВВП має становити 3,7%.