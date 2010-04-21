Уряд проситиме Президента розблокувати приватизацію

Кабінет міністрів України має намір звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією відмінити укази попереднього голови держави, які припинялася дію розпоряджень уряду про приватизацію стратегічних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, йтиметься передусім про розблокування приватизації державних енергогенеруючих компаній.