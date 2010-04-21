Українські банки у I кварталі скоротили збиток у півтора рази

Українська банківська система у I кварталі 2010 рокув порівняно з аналогічним періодом 2009 року, скоротила збиток більш ніж у півтора рази - до 4,423 млрд. грн. Ця інформація оприлюднена на сайті Національного банку України (НБУ).

Прибутки банків за січень-березень скоротилися на 14% і склали 32,570 млрд. грн., витрати - на 17%, до 36,994 млрд. грн.

Нацбанк України зауважує зниження у березні частки іноземного капіталу в банківській системі на 1% - до 34,2% на 1 квітня (на 1 січня вона була на рівні 35,8%, на 1 лютого - 35,2%, на 1 березня - 35,2%).

Сплачений зареєстрований статутний капітал українських банків на 1 квітня склав 128,390 млрд. грн., сума власного капіталу - 126,731 млрд. грн.

На 1 квітня, в Україні налічували 175 діючих банків. З них 51 банк - з іноземним капіталом, у т.ч., 18 банків - зі 100-процентним іноземним капіталом.