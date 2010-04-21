Міжбанк: торги відкрились котируваннями 7,9180/7,9265 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9265 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2723/0,2726 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,6360/10,6515 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3434/1,3436 дол./євро (вівторок, 20 квітня, - 1,3476/1,3478 дол./євро).

У вівторок, 20 квітня Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250 грн./дол.