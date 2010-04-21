Готівковий долар 7,90/7,92 грн.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,90 грн./дол., продають - по 7,92 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 20 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,2% порівняно з 20 квітня, і сьогодні складає 10,57/10,67 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,53-10,64 грн./євро, з продажу - в межах 10,65-10,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 20 квітня трохи підвищився і сьогодні складає 0,2652/0,2720 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2709-0,2770 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,90 грн./дол., продажу - 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,91 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,2% відучора і сьогодні складає 10,58/10,67 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,63 грн./євро, з продажу - в межах 10,64-10,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 20 квітня не змінився і сьогодні складає 0,2652 грн./рубль, продажі - підвищився на 0,3% - до 0,2729 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2550-0,2690 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,89/7,918 грн., євро - 10,55/10,70 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,88/7,93 грн., євро - 10,50/10,80 грн., рубль - 0,2700/0,2800 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,864/7,918 грн., євро - 10,53/10,66 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 21 квітня, такий: гривні до долара США - 7,9256, до євро - 10,688464, до російського рубля - 0,272.