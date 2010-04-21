Функції контролю сплати соцподатків виконуватиме Пенсійний фонд

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект, який пропонується покласти функції контролю за сплатою соціальних податків на єдиний орган - Пенсійний фонд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він сказав, що "у результаті ухвалення цього законопроекту суб'єкти підприємницької діяльності скоротять звіти приблизно на 3 млн. щорічно і число перевірок щорічно скоротиться на 400 тисяч. Велика економія буде в адмініструванні - понад 100 млн. грн. можна буде заощадити за рахунок того, що не треба буде ходити на відповідні перевірки", - сказав С. ТІГІПКО.

Він підкреслив, що ухвалення цього закону стане першим кроком для ухвалення закону про єдиний соціальний податок, проект якого можуть винести на розгляд уряду вже найближчим часом.