Греція попросить 61 млрд. доларів

Греція починає переговори про активацію механізму екстреної допомоги у розмірі 45 млрд. євро ($61 млрд.). Представники уряду країни зустрічаються з колегами з ЄС, представниками МВФ та ЄЦБ, повідомляє Bloomberg.

Країні-боржникові необхідно представити реальні механізми зниження величезного дефіциту бюджету з тим, щоб забезпечити доступ до позикових засобів кредиторів. Уряд Греції розраховує отримати близько 10 млрд. євро до кінця травня поточного року, а нестримний ріст витрат на обслуговування боргу ще більше нагнітає ситуацію.

"Немає ніякої упевненості в тому, що Греція зможе забезпечити фінансування поточних операцій у травні. Ми отримаємо необхідні кошти або на міжнародних ринках, або з боку наших партнерів", - заявив міністр фінансів цієї країни Георгіос Папаконстантину. За його словами, переговори, що почалися, триватимуть близько десяти днів.

Бюджетний дефіцит Греції складає 12,9% від валового внутрішнього продукту, що у 4 рази перевищує встановлену для єврозони межу. Ситуація, що склалася, підірвала довіру інвесторів не лише до Греції, але і до єдиної європейської валюти. У результаті євро з початку року знецінився на 6,1%.