МВФ знизив прогноз щодо збитків від кризи до 2,3 трлн. дол.

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз щодо втрат від світової фінансової кризи до $2,3 трлн., повідомляє k2kapital.

Прогноз знизили на 18% від попередньої цифри, тобто $2,8 трлн. Про це йдеться у доповіді МВФ "Глобальна фінансова стабільність", яка приурочена до чергової сесії керівних органів МВФ і Всесвітнього банку, що відбудеться у Вашингтоні 24-25 квітня.

При цьому фонд попереджає про збереження істотних чинників ризику у вигляді значного зростання боргових зобов'язань у розвинених державах. Так, на думку фонду, для запобігання новій хвилі кредитної кризи уряди повинні скласти плани з податково-бюджетної консолідації та заборони зростання боргового тягаря.

Водночас очікують, що Міжнародний валютний фонд підвищить свій прогноз зростання світової економіки у 2010 році порівняно з січневою оцінкою у 3,9%. Передбачають, що прогноз підвищать на 0,1 процентний пункт - до 4%.