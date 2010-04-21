США сьогодні презентують нову 100 доларову купюру

Купюру вартістю 100 дол. нового зразка представлять сьогодні у США. Громадськості її продемонструють міністр фінансів Тімоті Гайтнер, глава Федеральної резервної системи Бен Бернанке і директор Секретної служби, в обов'язки якої входить, зокрема, боротьба з фальшивомонетниками, Марк Салліван.

Напруга у середовищі колекціонерів і просто споживачів, що користуються доларами у купівлі-продажі, досягне апогею до 10:00 за місцевим часом (17:00 у Києві). Саме тоді почнеться урочиста церемонія в приміщенні міністерства фінансів США, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Поки не відомо, як саме зміниться вигляд "сотні". Експерти, утім, майже впевнені, що основним нововведенням стане додавання якогось кольору в уже відому "картинку". Так було і раніше з банкнотами номіналом 5, 10, 20 та 50 дол.

Одночасно з початком церемонії в Інтернеті запрацює спеціальний сайт, де на багатьох мовах світу можна буде ознайомитися з методичними матеріалами, що стосуються нової банкноти. "Представлення 100-доларової купюри нового зразка стане першим кроком в реалізації глобальної міжвідомчої програми з завчасного навчання споживачів тому, як користуватися новими грошима", - сказано у повідомленні національного Бюро грошових знаків США.