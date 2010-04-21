Міжбанк закрився на рівні 7,9237/7,9252 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9180/7,9265 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9210/7,9255 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9237/7,9252 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:30 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2723/0,2726 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2724/0,2725 грн./рубль. На момент закриття ціни піднялися до 0,2725/0,2726 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,12 рубля за долар (+0,03).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3434/1,3436 дол./євро, а на 15:00 впали до 1,3375/1,3377 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6360/10,6515 грн./євро, на 12:00 ціни встановилися на рівні 10,6415/10,6515 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли донизу – 10,6060/10,6125 грн./євро.