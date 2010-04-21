«Брокбізнесбанк» збільшив прибуток майже в 3 рази

«Брокбізнесбанк» (Київ) в I кварталі поточного року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, збільшив прибуток майже в 3 рази – до 19,104 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, обнародуваному в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку в I кварталі поточного року скоротилися на 10% і на 1 квітня склали 14,534 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 5% - до 11,934 млрд. грн., зобов`язання зменшилися на 12% - до 12,202 млрд. грн. Статутний капітал за звітний період залишався на рівні 1,966 млрд. грн., власний капітал виріс на 1% - до 2,332 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АБ «Брокбізнесбанк» заснований в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку є Сергій БУРЯК, пряма участь –48,3230%, опосередкована – 46,9931%, Олександр БУРЯК, пряма участь – 46,9931%, опосередкована – 48,3230%.