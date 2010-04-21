Янукович сподівається, що бюджет приймуть наступного тижня
Адже ціна на газ знижена...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що на наступному пленарному тижні Верховна Рада прийме державний бюджет на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.
Кажучи про позитивні результати і наслідки внесення змін в газові угоди між Росією і Україною, які передбачають значне зниження ціни на газ, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що це рішення є найвагомішим чинником для ухвалення державного бюджету.
У зв`язку з цим В.ЯНУКОВИЧ висловив надію, що уряд і народні депутати вирішать це питання наступного тижня.
Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні заявив, що у п`ятницю, 23 квітня, проект державного бюджету на 2010 рік буде направлений у парламент.